مصر.. إحالة المعارض أحمد الطنطاوي و22 من أعضاء حملته إلى المحاكمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 5:29 صباحاً

أُحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي؛ الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، إلى المحكمة الجنائية الثلاثاء؛ بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، بحسب ما أفادت به حملته وناشط حقوقي. وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي؛ لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المحامين فُوجئوا باسمَي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات". وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت؛ عبر حسابه على منصة إكس: "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي؛ ومدير حملته، و21 من أعضائها المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية". وأوضح بهجت؛ أن التهمة هي "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، مشيراً إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، الشهر الماضي، ألقى الطنطاوي؛ باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلّفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد. ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي؛ الراغبين في تحرير توكيلات له، إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون في الخارج.

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