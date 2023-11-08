انت الان تتابع بعد غد.. انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 5:30 صباحاً

تنطلق بعد غد الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عامًا في إندونيسيا. يشارك في البطولة 24 منتخبًا، منها خمسة منتخبات آسيوية، بما في ذلك إندونيسيا البلد المضيف؛ حيث ستقام المباريات في أربع مدن هي سورابايا وسوراكارتا وجاكرتا وباندونغ، خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. ومن بين المنتخبات المشاركة، تشمل القارة الآسيوية إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، وتطمح هذه المنتخبات في تحقيق نجاح مماثل للمنتخب السعودي الذي فاز بالبطولة في عام 1989. يتنافس 24 منتخبًا في البطولة، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وكندا، والإكوادور، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، ومالي، والمكسيك، والمغرب، وكاليدونيا الجديدة، ونيوزيلندا، وبنما، وبولندا، والسنغال، وإسبانيا، وأوزبكستان، وفنزويلا. يُذكر أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستجمع منتخبي إندونيسيا والإكوادور وصيف بطل أمريكا الجنوبية.

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