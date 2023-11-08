انت الان تتابع أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.. السعودية وباكستان تقتربان من صفقة تاريخية خلال أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 5:32 صباحاً

يُتوقع أن تتوصل السعودية وباكستان، مطلع شهر ديسمبر المقبل، إلى اتفاقٍ حول مشروع "ريكو ديك"، وهو واحدٌ من أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم. ووفقاً لتقارير باكستانية، أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان، أنوار الحق كاكار؛ أن المفاوضات مع السعودية جارية بشأن بيع حصص في مشروع ريكو ديك، وأنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وعبّر المسؤولون في إسلام أباد عن حماستهم لعرض السعودية، مشيرين إلى أن قيمة الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في باكستان تبلغ نحو 6 تريليونات دولار.

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