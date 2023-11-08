زيادة سرعة الإنترنت على متن الطائرات

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محمد بن مسعود - الدمام - تعمل شركات أمريكية عدة على تحسين خدمة وزيادة سرعة الإنترنت في الطائرات بعد أن أشارت الإحصائيات الأخيرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إلى زيادة كبيرة في حركة الطيران العالمية، وزيادة في طلب خدمة الواي فاي بشكلٍ كبيرٍ على متن الطائرات.

وأعلنت شركات عديدة، منها: ستارلينك، وفيا سات، وإنتلسات وهيوز نتورك، وقوقو وانوفو، أنها تعمل حالياً مع شركات أخرى لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الإنترنت في الطائرات، إضافة إلى العمل على تقديم خدمة إنترنت سريعة، كما هي على الأرض بأسعار أكثر تنافسية.

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