"مدني جدة" يخمد حريقاً نتجت عنه 3 إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة، حريقاً نشب في حي الصفا.

وأضافت المديرية، عبر منصة "إكس"، أن الحريق نتجت عنه (3) إصابات، تمّ نقلهم بوساطة الجهة المختصّة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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