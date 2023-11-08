تراند اليوم : تعرف على 10 أشياء يجب تجنبها عند ظهور أعراض الصدفية

صحيفة الخليج 365: حذرت دراسة حديثة من 10 أشياء يجب تجنبها عند ظهور أعراض الصدفية.

ووفق موقع "healthline" فإن الأشياء التي يجب تجنبها تتضمن:

1- الأطعمة: يجب تجنب نباتات الباذنجان ، مثل الطماطم والباذنجان والبطاطا البيضاء والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، ومنتجات الألبان، والمحار، ولحم خنزير، ولحم أحمر، والأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الدهنية.

2- الكحول: يعمل كمحفز للصدفية عند كثير من الناس ، وخاصة النساء.

3-الشمس الزائدة: بالنسبة للأشخاص المصابين بالصدفية، يمكن أن يؤدي الإفراط في التعرض لأشعة الشمس إلى انتشار المرض بشكل كبير، في حين أن كمية معتدلة من الشمس يمكن أن تخفف الأعراض لدى البعض ، فمن شبه المؤكد أن حروق الشمس يمكن أن تسبب تهيجًا.

4- الطقس البارد والجاف: يمكن أن يؤدي المناخ البارد والجاف أيضًا إلى تفاقم أعراض الصدفية. في هذا النوع من الطقس المرير والبارد، يتم تجريد الجلد من الرطوبة.

5- الإجهاد: غالبًا ما يسير الإجهاد والصدفية جنبًا إلى جنب، و تعتبر الحالة نفسها مصدرًا للتوتر لكثير من الأشخاص، والتوتر هو سبب كبير لتفشي الصدفية، ومن المهم محاولة تقليل التوتر في حياتك قدر الإمكان.

6-السمنة: يمكن أن تزيد الإصابة بالسمنة من خطر الإصابة بالصدفية بالإضافة إلى تفاقم الأعراض.

7-التدخين: تجنب التدخين والتدخين السلبي إذا كنت مصابًا بالصدفية. يمكن أن يجعل التبغ أعراضك أكثر حدة. يمكن أن يتفاعل النيكوتين مع دواء الصدفية.

8-بعض الأدوية: تتداخل بعض الأدوية مع استجابة المناعة الذاتية لجسمك ويمكن أن تسبب نوبة صدفية شديدة. وتشمل هذه:حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، والتي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وحبوب منع الملاريا، والليثيوم، ومضاد للفيروسات ألفا والذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد سي.

9-العدوى: بعض أنواع العدوى الشائعة مثل التهاب الحلق العقدي (التهاب البلعوم العقدي)، والقلاع (المبيضات البيضاء)، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن تؤدي إلى تفشي الصدفية.

10- الخدوش والعضات وإصابات الجلد: إذا تعرضت لدغة حشرة أو جرح أو كشط ، أو تعرضت لأي نوع من إصابات الجلد ، فقد تلاحظ آفات صدفية جديدة بالقرب من المنطقة المصابة، ويمكن أن تحدث هذه الأنواع من الإصابات أثناء الأنشطة اليومية مثل الحلاقة أو العناية بالحديقة.