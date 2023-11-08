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تراند اليوم : تعرف على 10 أشياء يجب تجنبها عند ظهور أعراض الصدفية

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صحيفة الخليج 365: حذرت دراسة حديثة من 10 أشياء يجب تجنبها عند ظهور أعراض الصدفية.

ووفق موقع "healthline" فإن الأشياء التي يجب تجنبها تتضمن:

1- الأطعمة: يجب تجنب نباتات الباذنجان ، مثل الطماطم والباذنجان والبطاطا البيضاء والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، ومنتجات الألبان، والمحار، ولحم خنزير، ولحم أحمر، والأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الدهنية.

2- الكحول: يعمل كمحفز للصدفية عند كثير من الناس ، وخاصة النساء.

3-الشمس الزائدة: بالنسبة للأشخاص المصابين بالصدفية، يمكن أن يؤدي الإفراط في التعرض لأشعة الشمس إلى انتشار المرض بشكل كبير، في حين أن كمية معتدلة من الشمس يمكن أن تخفف الأعراض لدى البعض ، فمن شبه المؤكد أن حروق الشمس يمكن أن تسبب تهيجًا.

4- الطقس البارد والجاف: يمكن أن يؤدي المناخ البارد والجاف أيضًا إلى تفاقم أعراض الصدفية. في هذا النوع من الطقس المرير والبارد، يتم تجريد الجلد من الرطوبة.

5- الإجهاد: غالبًا ما يسير الإجهاد والصدفية جنبًا إلى جنب، و تعتبر الحالة نفسها مصدرًا للتوتر لكثير من الأشخاص، والتوتر هو سبب كبير لتفشي الصدفية، ومن المهم محاولة تقليل التوتر في حياتك قدر الإمكان.

6-السمنة: يمكن أن تزيد الإصابة بالسمنة من خطر الإصابة بالصدفية بالإضافة إلى تفاقم الأعراض.

7-التدخين: تجنب التدخين والتدخين السلبي إذا كنت مصابًا بالصدفية. يمكن أن يجعل التبغ أعراضك أكثر حدة. يمكن أن يتفاعل النيكوتين مع دواء الصدفية.

8-بعض الأدوية: تتداخل بعض الأدوية مع استجابة المناعة الذاتية لجسمك ويمكن أن تسبب نوبة صدفية شديدة. وتشمل هذه:حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، والتي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وحبوب منع الملاريا، والليثيوم، ومضاد للفيروسات ألفا والذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد سي.

9-العدوى: بعض أنواع العدوى الشائعة مثل التهاب الحلق العقدي (التهاب البلعوم العقدي)، والقلاع (المبيضات البيضاء)، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن تؤدي إلى تفشي الصدفية.

10- الخدوش والعضات وإصابات الجلد: إذا تعرضت لدغة حشرة أو جرح أو كشط ، أو تعرضت لأي نوع من إصابات الجلد ، فقد تلاحظ آفات صدفية جديدة بالقرب من المنطقة المصابة، ويمكن أن تحدث هذه الأنواع من الإصابات أثناء الأنشطة اليومية مثل الحلاقة أو العناية بالحديقة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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