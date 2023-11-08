بالصور: تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع ‎جدة كوف الواقع على ساحل البحر الأحمر

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كشفت لقطات حديثة عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع جدة كوف، وهو مشروع ترفيهي يقع على ساحل البحر الأحمر في مدينة جدة.
ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 137 ألف متر مربع، ويضم مجمعًا تجاريًا، ومطاعم، ومقاهي، ومتاجر، وصالات سينما، بالإضافة إلى إمكانية التنقل بين مرافق المشروع بالقوارب.
وقد تم اختيار الموقع بعناية ليكون قريباً من أبرز معالم مدينة جدة، مثل حلبة سباق الفورمولا 1، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ونادي جدة لليخوت. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع في بداية عام 2024.
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