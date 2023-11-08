الكاتب محمد الساعد يعلق على هجوم بعض المصريين على السعودية بسبب موسم الرياض

علق الكاتب محمد الساعد، على هجوم بعض المصريين على السعودية بسبب موسم الرياض، الذي اعتبره هجومًا غير مسبوق يمسّ المملكة العربية السعودية «رموزاً وتاريخاً وثقافة وتديناً».

وقال الساعد، في مقال له بعنوان “إذا أضاءت الرياض لن تنطفئ القاهرة!”، المنشور بصحيفة “عكاظ”: “من غير المفهوم أن يأتي هذا الهجوم وبهذه الكثافة من بعض المحسوبين على الشقيقة مصر”.

وأضاف: “لقد تجاوز الأمر حد النوايا الحسنة وتحوّل إلى حرب عبثية تغذيها أسماء معروفة من بعض الإعلاميين والفنانين والمثقفين”.

وأشار: “لا موسم الرياض يأكل من اقتصاد مصر، ولا نفط السعودية وغازها جاء على حساب الغاز المصري، بل إن القائمين على موسم الرياض -في نسخته الحالية- قاموا تكريماً لمصر باستنساخ معالم للحضارة المصرية، كما أقاموا ليلة الفن المصري في النسخة السابقة”.

وتابع: “هناك من يعتقد أن الرياض إذا أضاءت انطفأ، وكأن تألقه وتحضّره يأتي بإلغاء الآخرين”.

وزاد: “مصر التي نعرفها باتساع أفقها تشكّل فنها عبر احتضانها لمساهمات العديد من الروّاد، لذلك فإن من يحاول وأد الفن المصري الذي تحتضنه الرياض أو أبوظبي أو حتى القاهرة والساحل، يسحب من مصر روحها المتصالحة”.

وتساءل: “هل أغنية «رفرف يا طير الحرية» التي غناها محمد عبده في احتفالات الجيش المصري العام 1998م تسمح للسعوديين بملاحقته وسبابه وحشد الكراهية ضده لأنه تغنى بمصر وأنشد على مسرح غير مسارح الرياض؟”

وتابع: “هذا الهجوم الممنهج ضد السعودية وتحميلها قضايا مصيرية يبدو غير بريء وغير عفوي، فضلاً عن أن السكوت عليه وعدم تجريمه أو ملاحقته يؤدي إلى تفاقمه”.

وختم: “نعم نختلف مثل الجميع في بعض الملفات، ولدينا أيضاً تاريخ طويل من المصالح والتفاهمات المشتركة والعلاقات القريبة جدّاً، لكننا نربأ أن ينخرط البعض في معارك الآخرين الموجهة ضد السعودية”.

