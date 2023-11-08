اخبار السعوديه

سعودية وضعت كاميرا مراقبة في المطبخ فأكتشفت ان الخادمة تفعل لها شيئاً صادم كل يوم

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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