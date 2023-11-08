"الغذاء والدواء": الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية يحمي الآخرين من مضاعفاتها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 5:44 صباحاً

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية. وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية من الأدوية يحمي الأسر والآخرين من مضاعفاتها. وكانت هيئة الغذاء قد أكّدت أن الأعراض الجانبية من المستحضرات الصيدلانية، تظهر أحياناً على المريض حتى عند استخدامها بجرعات صحيحة، ويمكن تلافيها باستخدام البدائل المناسبة.

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