انت الان تتابع لسلامتك عند القيادة في الأجواء الماطرة.. 4 نصائح من "أمن الطرق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 6:00 صباحاً

نصحت القوات الخاصة لأمن الطرق، باتباع عدد من النصائح عند القيادة في الأجواء الماطرة للحفاظ على السلامة. وأوضحت أن ترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى، ضروري لتفادي أي طارئ لا قدر الله. وأضافت أمن الطرق في إنفوجراف توعوي لها، أن استخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية، والتمهل وتخفيف السرعة، وتجنب بِرَك وتجمعات المياه؛ أمور ضرورية للحفاظ على السلامة.

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