"تجمُّع القصيم الصحي" يحدّد أسباب شعور مريض الروماتيزم بالألم خلال الشتاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد تجمُّع القصيم الصحي، أن الطقس البارد لا يسبّب التهاب المفاصل، لكن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآلام.

وأضاف التجمُّع، أن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى زيادة سمك السائل الزلالي (الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل)؛ ما يجعل المفاصل أكثر صلابة وحساسية للألم.

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