"الإرشاد الزراعي" يوضح المناطق المناسبة لإنتاج ثمار التين المخصّصة للاستهلاك أو التجفيف

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح حساب الإرشاد الزراعي الأماكن المناسبة لإنتاج ثمار التين المعدة للاستهلاك الطازج، مشيراً إلى التي ترتفع فيها درجة الرطوبة.

وأضاف الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه بالنسبة للثمار المعدة للتجفيف، فمن الأفضل إنتاجها في المناطق التي يكثر فيها إشعاع الشمس، وترتفع فيها درجات الحرارة.

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