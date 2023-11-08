تراند اليوم : شاهد.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف تقسيم إسرائيل عسكرياً لقطاع غزة إلى شطرين

صحيفة الخليج 365: أظهرت صور فضائية، تقسيم إسرائيل عسكريا لقطاع غزة إلى شطرين

قمر اصطناعي

وأشارت الصور التي تم التقاطها بواسطة قمر اصطناعي يوم 3 نوفمبر تموضع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مبينة أن ما تم الكشف عنه مسبقا من قبل الجيش الإسرائيلي عن تقسيم القطاع إلى شطرين شمالي وجنوبي.

المركبات العسكرية

وأوضحت الصور أن الموقع الأول للجيش الإسرائيلي يقع على بعد أقل من كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، ويمكن رؤية ما لا يقل عن 6 مركبات عسكرية في الصورة عند الخط الذي فرضته إسرائيل لشطر قطاع غزة إلى قسمين، مشيرة إلى أن المجموعة التالية من المركبات العسكرية تقع على بعد ما يزيد قليلاً عن 500 متر شمال غربي البلاد.

دبابات وجرافات

وأبانت أن مجموعة كبيرة من مركبات الجيش الإسرائيلي شوهدت على بعد حوالي 400 متر إلى الشرق من طريق صلاح الدين الرئيسي، كفاصل بين القسمين الشمالي والجنوبي في قطاع غزة، لافتة: تتواجد في هذه المنطقة الواقعة شمالي طريق صلاح الدين ما يصل إلى 100 آلية، بينها دبابات وجرافات.

القوات الإسرائيلية

وتابعت: أبعد نقطة مرئية للتقدم تقع بالقرب من طريق الرشيد الساحلي، وتتواجد المركبات العسكرية الإسرائيلية على بعد حوالي 500 متر من البحر المتوسط، لتفرض القوات الإسرائيلية بذلك خطا فاصلا بين الشمال والجنوب في قطاع غزة.