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تراند اليوم : دراسة حديثة تكشف عن 8 عوامل صحية بسيطة تبطئ الشيخوخة البيولوجية بمقدار 6 أعوام

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صحيفة الخليج 365 : كشفت دراسة جديدة أن الذين يلتزمون بمجموعة من المقاييس الصحية البسيطة تبطؤ الشيخوخة البيولوجية لديهم بمقدار ستة أعوام" .

وتشمل التدابير المدرجة في القائمة المرجعية، المعروفة باسم Life Essential 8، تناول الطعام الصحي وممارسة بانتظام وعدم التدخين والحصول على قسط كاف من النوم.

وتتعلق العوامل الصحية الأربع الأخرى بالبقاء نحيفا، والحفاظ على انخفاض نسبة الكوليسترول، والحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر الصحية.

ويقول الخبراء إن التدابير الثمانية تعزز صحة القلب الجيدة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إبطاء وتيرة الشيخوخة البيولوجية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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