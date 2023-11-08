تراند اليوم : شاهد.. باحث في ما وراء الطبيعة يكشف ماذا حدث ليابانيين حاولوا بناء هرم في مصر

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، ماذا حدث ليابانيين حاولوا بناء هرم في مصر.

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": في أقوام حاولوا تقليد الأهرامات الثلاثة "خوفو وخفرع ومنقرع" ولكنهم ما يستطيعوا.

وتابع: هناك يابانيين أخذوا إذن من الحكومة المصرية من أجل بناء هرم وأحضروا معداتهم وليزر وكان يفترض أن يكون ارتفاعه 20 متر وتمكنوا من بناء هرم ارتفاعه 8 متر ولم يصلوا للي يبغونه وهذا دليل أن اللي بنى الأهرام قوم جبارين استخدموا تكنولوجيا عالية والليزر.