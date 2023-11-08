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تراند اليوم : شاهد.. باحث في ما وراء الطبيعة يكشف ماذا حدث ليابانيين حاولوا بناء هرم في مصر

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، ماذا حدث ليابانيين حاولوا بناء هرم في مصر.

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": في أقوام حاولوا تقليد الأهرامات الثلاثة "خوفو وخفرع ومنقرع" ولكنهم ما يستطيعوا.

وتابع: هناك يابانيين أخذوا إذن من الحكومة المصرية من أجل بناء هرم وأحضروا معداتهم وليزر وكان يفترض أن يكون ارتفاعه 20 متر وتمكنوا من بناء هرم ارتفاعه 8 متر ولم يصلوا للي يبغونه وهذا دليل أن اللي بنى الأهرام قوم جبارين استخدموا تكنولوجيا عالية والليزر.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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