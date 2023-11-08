شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الجلسة 40.. أمير الجوف يطلق مبادرة "إخاء تقني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، مبادرة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة "إخاء تقني"، التي تهدف إلى الصيانة التطوعية لمنازل الأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه جمعًا من الأهالي والمختصين والمهتمين ومتدربي التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وجمعا من الأكاديميين في اللقاء الأربعين من جلسات "ليالي الجوف"، الذي حمل عنوان "التدريب التقني والمهني.. شواهد وتطلعات "، في قصر سموه مساء أمس الثلاثاء.

ونوه أمير الجوف بالدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتمكينها المستمر للتدريب التقني، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وأكد أهمية استثمار هذا الدعم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الأداء، ومواكبة الاحتياج الوطني في سوق العمل، إضافة إلى رفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب التقني والمهني.

وأضاف أنه بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -رعاها الله- توسعت المؤسسة في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب متطلبات المرحلة التنموية بالمملكة.

مشاريع لكل المنشآت التدريبية

وفي بداية اللقاء، استعرض سموه الأجنحة التي تشتمل على مشاريع لكل المنشآت التدريبية، كما زار أجنحة الكلية التقنية للبنين بالقريات والكلية التقنية للبنين بدومة الجندل والكلية التقنية للبنين بطبرجل.

كما اطلع سموه على أجنحة الكلية التقنية للبنات بالجوف وجناح الكلية التقنية للبنات بالقريات، واستعرض جناحي المعهد الثانوي الصناعي بالجوف والقريات.

وفي نهاية جولته في المعرض المصاحب، دشن أمير الجوف مبادرة (إخاء تقني)، واستمع إلى شرح عن أهداف المبادرة التي تسعى إلى نشر وغرس القيم السامية بتعميق ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع متدربيها ومنسوبيها للمشاركة في العمل التطوعي والإسهام في رفع أعداد المتطوعين في القطاع، وتحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في عام 2030.

وتهدف أيضًا إلى تحقيق مبدأ التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع واستثمار للطاقات البشرية والتجهيزات في جميع المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة المجتمع.

مداخلات الحضور

بعدها تناول اللقاء عدة محاور، منها إبراز جهود المؤسسة العامة التقني والفني بالجوف، قدمها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة م. ماجد العتيبي، وإبراز مبادرات المؤسسة للتدريب التقني والمهني.

ثم ناقش أمير الجوف مداخلات الحضور، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على الحفاوة والاستقبال، وتوجيهاته المستمرة والسديدة، وقدموا بعض المقترحات والملاحظات البناءة التي وجه سموه بدراستها وبلورتها في مبادرات، تمهيدًا لوضع الترتيبات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين آل سلطان، والمستشار الخاص لسموه د. أحمد السناني، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة م. ماجد العتيبي، ومديرو الإدارات الحكومية.