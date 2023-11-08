شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 50 ألف ريال.. غرامات التفاعل السلبي مع الكائنات الفطرية البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، غرامة التفاعل السلبي مع الكائنات الفطرية البحرية، في بيئتها الطبيعية، لتصل إلى 50 ألف ريال في حدها الأقصى.

وحظر المركز التفاعل مع الكائنات البحرية الفطرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.

اللائحة التنفيذية للمركز

ويعاقب المركز المخالفين في حال التفاعل مع الكائنات البحرية، دون الحصول على ترخيص بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى غرامة أخرى يحددها المركز حسب الضرر الذي تعرض له الكائن الفطري البحري.

وأقرت اللائحة التنفيذية للمركز، غرامة 5 آلاف ريال في حال التفاعل بشكل سلبي مع الكائن الفطري، وتصل إلى 50 ألفًا في حال تعرضه للإصابة أو تلف لموائله "مكان تعشيشه أو بيضه".