شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة حائل يعلن احتضان منتدى الاستثمار بالمنطقة لدعم قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، عن احتضان منطقة حائل "منتدى حائل للاستثمار"، والذي يمثل منصة تفاعليـة ومنبرًا لقطاع الأعمال في حائل، بتنظيم من غرفة حائل بالتعاون مع إمارة المنطقة، ووزارة الاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير منطقة حائل.

ويجمع المنتدى أصحاب المصلحة مع متخذي القـرارات من الجهات الحكومية، لتعزيز الرسائـل الإيجابية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة المبنيـة على المزايا النسبية للمنطقة، ومناقشـة التشريعات والتنظيمات، مما يسهم في تطوير الأعمال في المنطقة.

أهداف المنتدى

من جهته أوضح رئيس غرفة حائل هاني الخليفي أن المنتدى يهدف إلى بيـان الفرص الاستثمارية الـمبنية على المزايا النسبية بالمنطقة، وجذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بمنطقة حائل وخاصة في القطاعات الواعـدة كالقطاع الصناعي والسياحي والزراعي وقطاع النقل والخدمات اللوجستيـة، وكذلك تفعيل الشراكة بين الجهـات الحكومية، وأصحاب المصلحة من المستثمـرين ورواد الأعمال بالمنطقة ، ومنـاقشـة أهم التحديات التي تـواجـه تنميـة قطاع الأعمال، ومناقشة مستجدات الأنظمة والإستراتيجيات والمشاريع والبرامج والمبادرات الحكومية.

وأضاف الخليفي أن المنتدى يستهدف كذلك أعضاء مـجالس إدارة الـغرف السعوديـة، والمهتميـن بالاستثمـار في قطاع الأعمال بالمنطقة، والملحقيات التجارية في السفارات الأجنبية في المملكة، والمنشآت والشركات من خارج منطقة حائـل، ورواد ورائدات الأعمال والمستثمرين، وأشار إلى أنه سيكون هناك جلسات متنوعة ترتبط بالقطاعات ذات العلاقة بالمنتدى بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وعدد من الشخصيات الاعتبارية ذوي العلاقة بهذا القطاع .