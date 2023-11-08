أول تعليق من بلدية القطيف على التمساح الذي ظهر فجأة وسط طريق الدمام – الجبيل السريع

سيطرت بلدية محافظة القطيف، بالتنسيق مع شرطة المحافظة، على تمساح شارد كان قد شوهد على طريق الدمام – الجبيل السريع، بحسب ما نشرته صحيفة “الرياض”.

وذكرت البلدية في بيان لها، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على التمساح، بالإضافة إلى تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة.

وأشارت البلدية إلى أنها قامت بإغلاق حديقة الحيوان التي خرج منها التمساح، احترازيا.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تمساحًا عملاقًا يتخبط يمينًا ويسارًا في طريق تحت جسر قريب من موقع حديقة الحيوان، قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل الجهات المعنية.

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