بعد زواج 16 عاما.. رجل يطلق زوجته طلاق تأديبي وعندما أراد إرجاعها قبل انتهاء العدة كانت الصدمة

شكا رجل من ألم الفراق بعد طلاقه زوجته وفشله في إعادتها إليه، بعدما تقدم آخر للزواج منها.

وكتب الرجل شكواه في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيها حلا لمشكلته أو حتى مواساة تخفف عنه معاناته.

وقال الرجل في رسالته: “طلقت زوجتي طلاق تأديبي، على أساس أرجعها لذمتي قبل انتهاء العدة، لكنني لم أحسب حسابًا لتقدم آخر للزواج منها. ما زادني ألمًا هو موافقتها على الزواج من غيره، دون أن تفكر في أولادنا أو العشرة الطويلة بيننا، التي امتدت لـ 16 عامًا”.

وأضاف: “أشعر بالضيق الشديد، وأفكر في الهجرة من البلد كله، لكنني لا أزال أحمل أملًا في أن تكون خطوبتها مجرد مقلب أو خطة منها لإزعاجي. والله أعلم أنها وصلت إلى مبتغاها من القهر، فقد أصبح ضغطي الدموي مرتفعًا، وأذهب إلى المستشفى بشكل متكرر”.