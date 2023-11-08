الكاتب خالد السليمان يعلق على هجوم بعض المصريين على السعودية بسبب موسم الرياض

انتقد الكاتب الصحفي خالد السليمان، الحملات المسيئة التي شنها بعض المصريين ضد المملكة العربية السعودية، بسبب استمرار فعاليات موسم الرياض بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال السليمان في مقاله الذي نشره على صحيفة عكاظ ، إن هؤلاء الناقدين يعيشون في عالم منفصل عن الواقع، حيث ينظرون إلى أحداث غزة على أنها مجرد أحداث افتراضية، على الرغم من أنها تقع على بعد 462 كيلومترًا من مدينة الجونة المصرية، و348 كيلومترًا من شارع الهرم.

وأضاف السليمان أن هؤلاء الناقدين لا يملكون أي تأثير حقيقي في الواقع، وأن حملاتهم ضد السعودية لم تحقق أي نجاح يذكر على مدار عشرات السنين.

وتابع السليمان أن الكثير من الجمهور العربي بات اليوم يملك وعياً مختلفًا، وأصبح قادرًا على تمييز الحقيقة من الأكاذيب، لذلك لم تعد تلك الحملات المسيئة تؤتي أكلها.

وأوضح السليمان أن موسم الرياض هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية والترفيهية، وهو يسهم في دعم الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأكد السليمان أن هؤلاء الناقدين لا يجرؤون على انتقاد مهرجانات مماثلة في بلادهم، لأن تلك المهرجانات تسهم في دعم اقتصاد بلادهم أيضًا.

وختم السليمان مقاله بالقول إن العلاقة السياسية بين المملكة ومصر تشهد تعافيًا، كما أن العلاقة الشعبية بين البلدين قوية وراسخة.

وأضاف السليمان أن المملكة العربية السعودية تقود حاليًا أكبر حملة شعبية في العالم لجمع التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.