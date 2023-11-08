شكرا لمتابعة خبر عن المسند : رواسب مياه الأودية تساهم في تنظيف المياه البحرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، أن الأودية والشعاب تلعب دورًا مهمًا في تزويد مياه الساحل بالعناصر الغذائية، مثل الملح والمعادن والمواد العضوية من اليابسة إلى البحار.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هذه العناصر تساهم في تغذية الكائنات البحرية، وتحمل مياه الأودية معها أيضاً الرواسب والشوائب من اليابسة وتنقلها إلى البحار وهذا بدوره يساهم في تنظيف المياه البحرية وإزالة الملوثات منها.”

‏وأشار إلى أن مياه الأودية تؤثر على التوازن البيئي في المناطق الساحلية ويسهم في إنشاء وتطوير مواطن التنوع البيولوجي .