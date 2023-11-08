شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعتزم على إنشاء مدينة الخيال العلمي للفضاء بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت المملكة إنشاء مدينة خيال علمي للفضاء وهي مشروع سياحي، من المقرر إقامته على أرض جامعة الطائف، بالتعاون مع مجموعة بكين الصينية للتقنية.

وتأتي مدينة الفضاء بأفكار مستوحاه من كوكب المريخ، وبتكلفة استثمارية تصل لـ 5 مليارات ريال في مرحلتها الأولى، و20 مليار ريال في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك على إثر فعاليات منتدى الطائف للاستثمار، والذي تم فيه توقيع عقود استثمارية مع شركات صينية وكورية ومحلية، بهدف إنشاء عدة مشاريع صناعية وسياحية وعلمية بمحافظة الطائف.