شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: انتهت الحالة الممطرة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن الحالة الممطرة الثانية انتهت.

وتوقع الحصيني أن يكون هناك انخفاض في الحرارة، فضلًا عن حالة جوية ممطرة، ومتوقع انحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية والغربية.

وأضاف: “هكذا انتهت الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ وكانت أفضل من الحالة الأولى من ناحيتين القوة والاتساع نسأل الله ان يطرح البركة في ما نزل وان ينفع بها ونسأل الله المزيد مع العفو العافية”.

وتابع: “متوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق أنصح من يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات ولا يوجد لديه خيمة أو غرفة يأخذ معه معطف شتوي خفيف قد يحتاجها بعد الساعة العاشرة ليلاً خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية”.

واختتم: “متوقع حالة ممطرة على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية ثم الوسطى والشرقية من الأسبوع القادمة والتغيير وارد لأنها توقعات”.