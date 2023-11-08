انت الان تتابع تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدّسة والجموم والكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ادارة تعليم مكة المكرّمة، اليوم، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدّسة، ومحافظة الجموم، ومحافظة الكامل.

وأوضحت أن ذلك جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً من تعليم مكة المكرّمة على سلامة الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدّسة والجموم والكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.