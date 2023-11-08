انت الان تتابع رفع 2400 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 8:06 صباحاً

رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 2400 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمدينة الظهران، شملت حي الدوحة الجنوبية والوسام؛ وذلك استمرارًا لجهودها في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة. وأوضحت الأمانة، أن إدارة النظافة قامت بحملة لرفع الأنقاض والمخلفات المشوهة للمنظر العام وإزالة جميع الملوثات البصرية من الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية؛ وذلك ضمن برنامج دوري للنظافة ولتحقيق أهداف بيئية وجمالية لمدينة الظهران؛ مؤكدةً أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم. ودعت الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات والأنقاض بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي مخالفة تشوه بصري عبر مركز البلاغات 940 وكذلك من خلال (صور وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري. وضمن استراتيجية أمانة الشرقية في زيادة الغطاء النباتي في المنطقة، بدأت بزراعة الزهور الشتوية في محافظة الخبر، لتجميلها وزيادة مساحات الزهور المزروعة في الكورنيش والواجهة البحرية والمرافق السياحية والشوارع والحدائق والساحات العامة؛ مؤكدة سعيها لتغطية أكبر مساحة من الطرق والحدائق العامة والميادين في الخبر بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والأصناف التي تضفي بعدًا جماليًّا على مظهر المدينة.

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