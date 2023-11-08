انت الان تتابع بينهم "زيدان ولوران بلان".. أسماءٌ عالمية مطروحة لتدريب الاتحاد خلفًا لـ"سانتو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 8:15 صباحاً

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن عدد من أسماء المدربين العالميين المطروحة على الطاولة لتولي قيادة الاتحاد الفنية خلفًا للبرتغالي نونو سانتو. وأعلن نادي الاتحاد أمس الثلاثاء إنهاء تعاقده مع نونو سانتو، وتعيين مساعد المدرب حسن خليفة لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد، وإعادة تشكيل الجهاز. وقال الصحفي "نيكولا شيرا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "الاتحاد يعمل على التعاقد مع مدرب جديد ليحل محل نونو سانتو الذي تمت إقالته، وتم وضع اسمي الإسباني جولين لوبيتيغي، والألماني هانسي فليك مدرب منتخب ألمانيا السابق، كهدفين رئيسييْن للتفاوض مع أحدهما". ونشر الصحفي الإيطالي"رودي غاليتي" بذات المنصة أن "الاتحاد وافق على الإنهاء المبكر لعقد سانتو مقابل رسوم قدرها حوالى 8 ملايين دولار، ويجري البحث عن المدرب البديل". وأضاف الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": "حتى الآن، لا توجد محادثات متقدمة حول البديل النهائي لسانتو؛ ولكن هناك اتصالات جارية، أبرزها مع الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب ولفرهامبتون وأندرز الإنجليزي السابق. وأشارت صحيفة "daily mai" إلى أن مسؤولي الاتحاد يتطلعون إلى جلب مدير فني فرنسي لإرضاء كريم بنزيما؛ فقد اقترحت الإدارة مواطنه زين الدين زيدان، كما أن هناك لوران بلان مدرب أوليمبيك ليون الفرنسي السابق.

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