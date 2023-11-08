تراند اليوم : الحصيني يتوقع حالة ممطرة جديدة على المملكة.. ويحدد المناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس.

القوة والاتساع

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": متوقع انحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية والغربية، وهكذا انتهت الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ وكانت أفضل من الحالة الأولى من ناحيتين القوة والاتساع.

التنزه في البر

وأضاف: متوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق ولذلك أنصح من يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات، ولا يوجد لديه خيمة أو غرفة يأخذ معه معطف شتوي خفيف قد يحتاجها بعد الساعة العاشرة ليلاً خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.

حالة ممطرة

وتابع: متوقع حالة ممطرة على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية ثم الوسطى والشرقية من الأسبوع القادم والتغيير وارد لأنها توقعات.