تراند اليوم : أول تعليق من الحياة الفطرية بشأن التمساح الطليق في القطيف .. والكشف عن مصيره

صحيفة الخليج 365 : أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع الجهات المختصة، أنه تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز.

وكانت بلدية محافظة القطيف، أعلنت السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع، كما تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، بالإضافة إلى إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازيا.