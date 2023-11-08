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تراند اليوم : أول تعليق من الحياة الفطرية بشأن التمساح الطليق في القطيف .. والكشف عن مصيره

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أول تعليق من الحياة الفطرية بشأن التمساح الطليق في القطيف .. والكشف عن مصيره

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صحيفة الخليج 365 : أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع الجهات المختصة، أنه تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز.

وكانت بلدية محافظة القطيف، أعلنت السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام - الجبيل السريع، كما تم اتخاد الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المحافظة والسيطرة على التمساح بالإضافة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، بالإضافة إلى إغلاق الحديقة التي خرج منها احترازيا.

أول تعليق من الحياة الفطرية بشأن التمساح الطليق في القطيف .. والكشف عن مصيره
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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