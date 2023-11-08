شكرا لقرائتكم موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جددت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز قياس، التذكير بموعد اختبار القدرات العامة الورقي وعدد فرص دخول الاختبار.

موعد اختبار القدرات العامة

ولفتت الهيئة إلى أن الاختبار سيعقد خلال الفترة من 14 ديسمبر وحتى يوم 23 ديسمبر المقبل مشيرة إلى أن هناك خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني الثانوي فأعلى، تتنوع ما بين اختبارات ورقية ورقمية، علماً بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط.

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ويهدف الاختبار إلى قياس المهارات التالية :

قياس الفهم والاستدلال. قياس القابلية للتعلم بصرف النظر عن البراعة في مجال معين. تنمية التعلم الذاتي للمختبرين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة. تمييز القدرة على إدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات:

وتعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد حوالي شهر من انتهاء فترة الاختبار، أما نتائج الاختبارات الرقمية فتعلن بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل ويتم الاستعلام عن النتيجة اعتبارًا من خلال الخطوات التالية: