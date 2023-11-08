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الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - وقال المركز إنه بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع وسيتم لمركز الإيواء التابع له.

السيطرة على التمساح

وقال المركز إنه بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع وسيتم لمركز الإيواء التابع له.

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وكان مقطع فيديو متداول وثق الكائن البحري وهو يتجول في أحد الشوارع في القطيف بحسب المعلومات المتداولة.

التعامل السلبي مع الكائنات البحرية

بدوره حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من التفاعل السلبي مع الكائنات البحرية حيث تصل الغرامة في بعض الحالات إلى ٥٠ ألف ريال.

ولفت إلى أنه يحذر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية؛ باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية من دون الحصول على ترخيص 10 آلاف ريال؛ بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر الذي تعرض له الكائن الفطري البحري.

وأشار إلى أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص 5 آلاف ريال إن لم يتعرض الكائن إلى ضرر جسدي، وغرامة 50 ألف ريال عند تعرض الكائن إلى إصابة أو تلف لموئله مكان تعشيشه أو بيضه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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