شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الشرقية تنهي امتحانات المعامل وتستعد للاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت مدارس التعليم العام في المنطقة الشرقية الاختبارات المعملية والشفوية لجميع المراحل الدراسية بنهاية اليوم الأربعاء. في الوقت الذي كثفت إدارة التعليم زياراتها الإشرافية للمدارس وفعلت البرامج الوقائية للحد من الغياب قبل الاختبارات التحريرية الأسبوع المقبل.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن مدير عام التعليم وجه بمتابعة الانضباط على مستوى المدرسة ومكاتب التعليم والإدارة العامة وتكثيف البرامج الوقائية والعلاجية من بداية الأسبوع الحادي عشر حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر.

التوعية بمخاطر التغيب قبل الاختبارات

وأضاف أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة إعلامية استهدفت جميع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر التغيب قبل الاختبارات، وأهمية الانضباط والمحافظة على سير الدراسة لارتباطها بالمناهج الدراسية مشيراً لتنفيذ إدارة التعليم البرامج العلاجية التي ترصد كل مؤشرات الغياب لمعالجتها

وأوضح أن إدارة التوجيه الطلابي بإدارة التعليم تقدم الاستشارات النفسية والتعليمية والتربوية لطالبيها من أولياء الأمور والطلبة يوميًا، ومنها ما يتعلق بطرق الاستذكار الصحيحة والتخفيف من قلق الاختبارات بالطرق العلمية والنفسية المناسبة لكل حالة وغيرها، كما يؤدي الموجه أو الموجهة الطلابي الدعم والمساندة لكل طالب أو طالبة قبل واثناء الاختبارات ومتابعة الطلاب بالرعاية لمن لديهم جانب ضعف في التحصيل الدراسي.

وبيّن أن إدارة التعليم وكافة مكاتب التعليم والمدارس قد أتمت الجهوزية الكاملة لسير الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول التي تنطلق الأسبوع المقبل بعد اعتماد خطة تنفيذ مرحلة الاختبارات في 1994 مدرسة بالمنطقة الشرقية.