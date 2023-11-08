شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الليلية في 3 محافظات بمكة بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة المسائية أو الليلية، اليوم الأربعاء، في 3 محافظات شملت: العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل، وبينت أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة "مدرستي".

يأتي ذلك مع إطلاق إنذار المركز الوطني للأرصاد متوقعًا حالة مطرية غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية واحتمالية تساقط برد.