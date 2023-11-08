شكرا لقرائتكم خبر عن التويجري: المملكة شريك في 5 اتفاقيات رئيسية لحقوق المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت د. هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تهدف إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، وضمان المساواة مع الرجل.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية انضمت إليها عام 1999، مع تحفظ على بعض المواد التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية.

أتفاقيات تشارك بها المملكة

وبينت "التويجري" أن المملكة طرف في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسية لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهي كالآتي:

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أبرز البروتوكلات الاختيارية

كما انضمت المملكة إلى بروتوكولات اختيارية مثل: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسحلة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتربوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال المتعلق ببيع وستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، وبورتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

وأكدت "التويجري" أن كل هذه الاتفاقيات ترتبط بموضوع تمكين المرأة.