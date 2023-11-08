دعم ريف يمتد للثمار والأشجار

شدد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، على أن الدعم المقدم من «ريف» يساعد صغار المزارعين لتحسين أحوالهم الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس مقتصراً على كمية الإنتاج من الثمار فقط، بل يشمل أيضاً الأصول كالأشجار.

وأضاف، أن مكتب الوزارة بالأحساء، حريص على إضافة بعض المحاصيل ذات الميز النسبية الخاصة، حيث إن الأحساء تزخر بوجود عديد من المحاصيل، وجاري العمل مع إدارة البرنامج لاعتماد إضافتها.

التنمية الريفية

كشف الخليل لـ«دوت الخليج»، 9 مزايا نسبية في المنطقة الشرقية، للاستفادة من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف»، أبرزها الصناعات من الصوف الحيواني المحلي كالسجاد وبيت الشعر، وصناعة الخيوط والسدو من الصوف الحيواني المحلي.

عدد المستفيدين

أوضح الخليل، أن منصة «ريف»، هي خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتيح لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية في القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، حيث إن البرنامج يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية حسب الميز النسبية لكل منطقة، موضحًا أن الأحساء هي المحافظة الثانية في ترتيب المنطقة الشرقية من حيث عدد المستفيدين بالبرنامج وأن مكتب الوزارة بالأحساء، وضع خططا لرفع عدد المستفيدين، وذلك بالتعريف بالخدمات المقدمة من البرنامج.

مجالات للتنمية الريفية

01- الصناعات من الصوف الحيواني المحلي كالسجاد وبيت الشعر.

02- صناعة الخيوط والسدو من الصوف الحيواني المحلي.

03- الصناعات المنتجة من الجلود المحلية كالحقائب الأحذية.

04- تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة.

05- صناعة الحبال من الياف النخيل.

06- المطاعم والمقاهي والنزل والمَزارع الريفية.

07- المنتجات الثانوية من العسل: إنتاج البروبلس، غذاء ملكات النحل، حبوب اللقاح، انتاج مواد العناية والتجميل من العسل المحلي.

08- صناعة أدوات الصيد المختلفة.

09- إنتاج الأسماك المجففة والمملحة.