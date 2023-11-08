الحياة الفطرية تكشف مصير التمساح الطليق في القطيف بعد السيطرة عليه

تلقى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بلاغًا عن وجود تمساح طليق في أحد شوارع المنطقة الشرقية، وبناءً عليه، تم التعاون مع الجهات المختصة لنقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز.

وكانت بلدية محافظة القطيف قد أعلنت السيطرة على التمساح الذي شوهد على طريق الدمام – الجبيل السريع، وذلك بالتنسيق مع شرطة المحافظة. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، وإغلاق الحديقة التي خرج منها التمساح احترازيًا.

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أول تعليق من بلدية القطيف على التمساح الذي ظهر فجأة وسط طريق الدمام – الجبيل السريع