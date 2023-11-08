شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية اعصاب تحذر من تناول ‘‘الإسبرين’’: في هذه الحالة يسبب جلطة دماغية قاتلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أوضحت استشارية الأعصاب، الدكتورة عائشة البكر، أن 1 من 4 أشخاص معرض إلى الجلطة الدماغية، لافتة أن الأسبرين قد يُزيد من خطر الجلطة.

وقالت البكر، خلال مداخلة على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية السعودية:” أنه يجب تسليط الضوء على هذه المشكلة حاليًا، لكي نتعرف عليها بشكل أوضح، لذلك فأهم نقطة يجب التركيز عليها هي كلمة عاجل والتي نرمز بها إلى كلمة جلطة.

وأضافت :” أن رمز عاجل يعني على النحو التالي:

1 : حرف العين يرمز إلى عسر في الكلام والفهم

2 :حرف الألف بمعنى أجوجاج في الفم، حيث نطلب من المريض أن يبتسم لنعرف إذا كان هناك إعوجاج أم لا

3 : يحرف الجيم يعني ضعف الحركة في الجانب الأيسر

4: حرف اللام، يعني ألا تتأخر لأن في هذه الحالة الدقائق تصنع الفارق. وأوضحت أنه تم إضافة مشكلتين هما عدم التوازن، والنظر، بمعنى أن هناك جهة لا نرى منها، وكل هذه الأشياء إذا حدثت فجاءة فيجب على الإنسان ألا يتأخر، أن دماغه تُصبح كما الساعة الرملية تخسر مليوني خلية كل دقيقة .

وعن استخدام الإسبرين، تابعت: “استخدامه تصرفًا خاطئا جدًا، لأنه يضر الشخص خاصة إذا كانت الجلطة دموية، ونحن لا نتعرف على نوعها إلا بعد إجراء الإشعة المقطعية “.