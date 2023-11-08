اخبار السعوديه

لجنة توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات رقابية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن لجنة توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات رقابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، العديد من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط المستشفيات الأهلية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وقامت اللجنة بزيارة 33 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المنشآت التي تم زيارتها 274 موظفاً سعودياً منهم 111 موظفة سعودية.

وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 94 وافداً ، كما حصرت 32 فرصة عمل في القطاع جاري شغلها بالسعوديين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا