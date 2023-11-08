شكرا لمتابعة خبر عن لجنة توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات رقابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، العديد من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط المستشفيات الأهلية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وقامت اللجنة بزيارة 33 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المنشآت التي تم زيارتها 274 موظفاً سعودياً منهم 111 موظفة سعودية.

وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 94 وافداً ، كما حصرت 32 فرصة عمل في القطاع جاري شغلها بالسعوديين.