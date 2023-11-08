انت الان تتابع فيديو مرعب.. شاهد ما تحمله يدا طفلك بعد اللعب في الخارج لمدة ساعة فقط! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

شارك عالم الأحياء الدقيقة الأمريكي تيم كول، نتائج مثيرة للقلق بعد اختبار مدى نظافة ملاعب الأطفال؛ وذلك عبر فيديو مرعب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أوضح "كول" من ولاية يوتا الأمريكية، كيف يمكن العثور على آلاف البكتيريا كامنة في أيدي الأطفال بعد ساعة واحدة فقط من اللعب في المناطق المخصصة لترفيه الأطفال.

ويبدأ "كول" أولًا باختبار يد الطفل قبل زيارة الملعب، على طبق مخصص للتجارب، قبل الانتظار لمدة 10 دقائق، واكتشاف عدد قليل من المستعمرات البكتيرية.

ثم يعرض عالم الأحياء الدقيقة عبر الفيديو، الألعاب والأماكن التي لعب فيها الطفل، بما في ذلك صخور الألعاب، ورقائق الخشب.

قبل اللعب

وبعد ساعة، وضع "كول" يد الطفل الصغير في طبق تجارب آخر، أخذه تيم إلى المنزل وفحصه؛ حيث وجد آلاف المستعمرات البكتيرية، بالإضافة إلى بقع كبيرة من الفطريات.

وقال تيم: "أردت أن أقوم بتصوير فيديو في الملعب لإثبات أن البكتيريا موجودة في كل مكان. توقعت أن أرى الكثير من النمو البكتيري، وقد لاحظت الكثير منها".

وأجرى "تيم" تجارب متعددة على مر السنين، حسب الصحيفة.

وأضاف: "أنظف شيء قمت باختباره وفاجأني هو مضخات الوقود في محطات الوقود. اعتقدت أنها ستكون مليئة بالبكتيريا بسبب كمية الاستخدام؛ لكنني فوجئت برؤية نمو ضئيل للغاية؛ حيث نمت خمس مستعمرات فقط".

وتؤكد هذه التجارب ضرورة حصول الأطفال على حمام عقب اللعب بالخارج، أو غسل أيديهم ووجوههم على الأقل.

بعد اللعب بساعة