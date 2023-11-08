انت الان تتابع الحد الأقصى للدفع ألف ريال.. وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 10:01 صباحاً

نوّه مجلس الضمان الصحي، بأنه ولتوفير حياة صحية سليمة؛ فإن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة. وقال المجلس، إن هذه التغطية تصل في حدها الأقصى إلى 15 ألف ريال، وذلك خلال مدة الوثيقة. وأضافت: نسبة التحمُّل 0 إلى 20 %، والحد الأقصى للمشاركة في الدفع هو ألف ريال.

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