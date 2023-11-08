انت الان تتابع "الكيلة": أكثر من نصف مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 11:15 صباحاً

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بأن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، إما بسبب القصف وإما لنفاد الوقود والكهرباء. وأضافت الوزيرة أن 18 مستشفى في غزة خرج من الخدمة من أصل 35، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني أن وزارة الصحة فقدت الاتصال تمامًا مع الطواقم الطبية العاملة بمستشفى القدس، الواقع بمنطقة تل الهوا؛ نتيجة القصف الإسرائيلي لمحيطه. ولفت إلى أن إدارة مستشفى القدس قررت، صباح اليوم، إيقاف المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى؛ لعدم وجود الوقود، وتوقُّف المولد الرئيسي يعني توقُّف الكهرباء عن غرف العمليات، وغرف العناية المكثفة، وضخ الماء. وبيّن أن الوضع في مستشفى القدس حرِج، ليس فقط من حيث الوقود، وإنما من حيث الماء والغذاء، فلا غذاء ولا ماء بالمستشفى، وأي حركة خارجه تستهدفها "إسرائيل".

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