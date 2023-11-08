انت الان تتابع ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال داخل غزة إلى 33 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 11:16 صباحاً

أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، مقتل جندي آخر داخل قطاع غزة. وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الجنود التابعين لقوات الاحتلال الذين قُتِلوا منذ بدء العمليات البرية في القطاع، إلى 33. وكان جيش الاحتلال قال إن قواته طوقت مدينة غزة بالكامل، إذ يعتبرها المعقل الأساسي لـ"حماس" في القطاع، وقال إن قواته تتقدم صوب قلب المدينة المكتظة بالسكان. وفي المقابل، أعلنت "حماس" أن مقاتليها كبّدوا القوات المحتلة خسائر فادحة. وأكد جيش الاحتلال، الأربعاء، وفق "سكاي نيوز عربية" أن ضربات جوية على غزة قتلت قياديًا بارزًا وعددًا من المقاتلين في الحركة، مع استهداف الهجوم البري شبكة أنفاق تحت القطاع المحاصر. وذكر بيان للجيش أن ضربتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل محسن أبوزينة القيادي البارز في "حماس" المسؤول عن الأسلحة، وعدد من المقاتلين الذين نفذوا عمليات إطلاق قذائف مضادة للدبابات وصواريخ أرض أرض. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أيضًا أن اشتباكات وقعت بين مقاتلين وقوات الاحتلال قرب مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال داخل غزة إلى 33 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.