انت الان تتابع فيديو صادم.. فتاة تلتقط بالجوال لحظة قتلها وهي تضحك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف فيديو صادم التقطته فتاة برازيلية بجوالها، عن لحظة مقتلها على يد خطيبها، حين كان ممسكًا بمسدس والتفت ناحيتها وهي تضحك له، وأطلق عليها رصاصة واحدة أردتها قتيلة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، في بلدة غاتاي في ولاية غوياس جنوبي غرب البرازيل، حين وصلت الفتاة غابرييلي ألفيس (23 عامًا) إلى المستشفى مصابة بطلق ناري قاتل، وذلك عقب اتصال خطيبها دييجو بورخيس (27 عامًا)، بالشرطة.

وفي تحقيقات الشرطة، زعم "بورخيس" أنه كان يقود سيارته مع "ألفيس" عندما مرّ بهما قائد دراجة نارية وأطلق عليهما النار، مما أسفر عن مقتل خطيبته.

وحسب موقع "تيرا" الإخباري البرازيلي، تشككت الشرطة في رواية "بورخيس" للأحداث منذ البداية، خاصة عندما لم يستطع أن يحدد مكان وقوع الحادث المزعوم على الطريق.

ثم جاءت المفاجأة من عمة الفتاة، التي تسلّمت هاتفها وتمكّنت من فتحه، لتكتشف الجريمة المروعة، وعلى الفور سلّمت العمة الهاتف للشرطة.

وفي الفيديو المروع، يمكن سماع صوت الفتاة "ألفيس" وهي تضحك كما لو كان ما يحدث مزحة، كان "بورخيس" يفتح الباب حين التفت إلى الخلف ورفع مسدسًا ذهبي اللون، وأطلق رصاصة من مسدسه الكاتم للصوت، ليسقط الهاتف وتسقط معه الفتاة قتيلةً على الأرض، في جريمة لم يكشف عن أسبابها حسب الصحيفة.

ووجهت الشرطة لـ"بورخيس" تهمة القتل، ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن 30 عامًا.