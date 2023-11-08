"الخراشي" يدشّن مقر جمعية دعم الأوقاف في حي الجزيرة بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 11:24 صباحاً

دشّن محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي مقر جمعية دعم الأوقاف، بحي الجزيرة بالرياض، بحضور عدد من المشايخ ورجال وسيدات الأعمال. وأوضح رئيس مجلس الإدارة راجس الشرافي أن جمعية دعم الأوقاف قد أطلقت استراتيجيتها مطلع هذا العام التي ترتكز في رؤيتها ورسالتها على ابتكار الحلول المالية للقطاع الوقفي، وأن الجمعية أطلقت عددًا من المبادرات النوعية كان أهمها مبادرة تمكين الأوقاف التي صُمّمت لمساندة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والراغبين في تأسيس أوقافهم، والأوقاف المتعطلة والمتعثرة. وأشار إلى أن الجمعية حصلت على الموافقات اللازمة لإنشاء حاضنة الأوقاف التي توفر الدعم والتطوير للأوقاف الأهلية الجديدة، من خلال توفير المحضن المناسب الذي يسهم في تسريع نشأة الأوقاف وتطويرها. وقد وقّعت الجمعية على شراكة إدارة وتطوير ثلاثة أوقاف أهلية تقدر قيمتها بـ 42 مليون ريال، ستسهم الجمعية في إدارتها ورفع كفاءة تشغيلها؛ لتطوير رأس مالها وتحقيق أفضل عائد استثماري لها، كما ستسهم الجمعية في تنظيم أصول الوقف وبناء اللوائح والأنظمة وحوكمتها. إثر ذلك، توالت التبرعات المالية الداعمة للجمعية من قبل رجال الأعمال حتى وصلت القيمة الإجمالية للتبرعات إلى 12 مليون ريال. بعد ذلك كرّم المحافظ رجال الأعمال والمتطوعين وكبار الداعمين والمشاهير.

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