انت الان تتابع الحوادث تقع في ثوانٍ.. "المرور" يحذر من ترك مقود المركبة أثناء القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 11:37 صباحاً

أكد "المرور" ضرورة عدم ترك مقود المركبة لأي سبب أثناء القيادة. وحذر "المرور" من ارتكاب هذا السلوك، مشيرًا إلى أن الحوادث تقع في ثوانٍ. وشدد "المرور" على ضرورة التزام قائد المركبة بمقعده أثناء القيادة.

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