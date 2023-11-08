تراند اليوم : شاهد.. "مختص" يكشف كيف يمكن جمع 67 مليون ريال من خلال البدء بادخار 10 ريالات

صحيفة الخليج 365: كشف مختص كيف يستطيع شخص جمع مبلغ 67 مليون ريال من خلال البدء بادخار 10 ريالات ومضاعفة هذا المبلغ على مدى 24 عاما.

وقال خلال مقطع فيديو: " إذا تمكن شخص من توفير عشرة ريالات في العام الأول، ثم ضاعف هذا المبلغ في السنة الثانية 40 وفي السنة الثالثة 80، وفي السنة الرابعة 160، وهكذا كل عام فإن المبلغ سيصل إلى 67 مليون ريال بعد 24 عام".

وتابع: " هذه أعجوبة الفائدة المركبة، حيث تستثمر برأس مال وعندما تحصل على أرباح تستثمر هذه الأرباح ، وأتحدى أي شخص يجلس مع أي من أثرياء المملكة، أنه سوف يكتشف أنه لم يكن يتوقع ما وصل إليه الآن من ثروة".

وأشار إلى أن هناك نقطة حرجة تتحول فيها الثروة إلى آلية أخرى في النمو والتعاظم، وهذه النقطة هي التي تجعل الأموال تتكاثر إلى مضاعفاتها من تلقاء نفسها دون تدخل أو عناء من صاحبها، لدرجة تدهش أصحاب الأموال أنفسهم.