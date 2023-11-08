تراند اليوم : بالفيديو.. الشيخ "عبد المجيد الحمودي" يكشف حُكم الزواج السري بدون علم أهل الزوجة

صحيفة الخليج 365: كشف الشيخ عبد المجيد الحمودي، عن حُكم الزواج السري بدون علم أهل الزوجة.

وقال "الحمودي"، خلال حديثه على mbc fm: "تعددت الأسماء دائما، سواء الزواج السري، أو زواج المسيار وغيرها، لكن إذا كان هناك قبول وولي أو من ينوب عنه يجوز هذا الزواج".

وأضاف: "بعض الناس يأخذ المرأة قضاء وقت فقط، ولا يريد تكوين عائلة، ولا يعطيها حقوقها، لكن هذا لا يجوز يجب أن يعطيها حقوقها بعد تطليقها".

وتابع: "عدم وجود الولي أو من ينوب عنه، يجعل الزواج محرم، وعلم الأهل بالزواج هو نوع من أنواع الإشهار، لكن أحيانا ترفض المرأة المطلقة مسبقا الإشهار حتى لا يأخذ طليقها أولادها منها، وتقوم بإشباع رغباتها في الوقت نفسه".