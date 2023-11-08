تراند اليوم : بالفيديو.. أول مهندسة في مجال النفط تكشف أسباب دخولها المجال والتحديات التي واجهتها

صحيفة الخليج 365: كشفت المهندسة رغد الدوسري، التي تعد أول مهندسة في مجال النفط والغاز، عن أسباب دخولها هذا المجال، وأبرز التحديات التي واجهتها في العمل بمجال الطاقة والغاز.

​​​​​​وقالت رغد الدوسري، خلال ظهورها على قناة الإخبارية: "انضميت لمجال النفط والغاز قبل سنة، وأصبحت أول مهندسة ميدانية في مجال الحفر".

وتابعت: "مجال الطاقة والنفط مصدر أساسي في المملكة، صحيح ننظر إلى مصادر أخرى للاعتماد عليها لكن يبقى النفط والغاز مصدر أساسي يؤثر في اقتصادنا وصناعتنا وكل شيء".

وأكملت: "كنت حابه ألعب دور في هذا المجال، ومن أكثر التحديات في هذا المجال هو العمل في مناطق نائية لساعات طويلة لأكثر من 12 ساعة يوميا".