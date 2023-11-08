تراند اليوم : بالفيديو.. أول مهندسة في مجال النفط تكشف أسباب دخولها المجال والتحديات التي واجهتها

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صحيفة الخليج 365: كشفت المهندسة رغد الدوسري، التي تعد أول مهندسة في مجال النفط والغاز، عن أسباب دخولها هذا المجال، وأبرز التحديات التي واجهتها في العمل بمجال الطاقة والغاز.
وقالت رغد الدوسري، خلال ظهورها على قناة الإخبارية: "انضميت لمجال النفط والغاز قبل سنة، وأصبحت أول مهندسة ميدانية في مجال الحفر".
وتابعت: "مجال الطاقة والنفط مصدر أساسي في المملكة، صحيح ننظر إلى مصادر أخرى للاعتماد عليها لكن يبقى النفط والغاز مصدر أساسي يؤثر في اقتصادنا وصناعتنا وكل شيء".
وأكملت: "كنت حابه ألعب دور في هذا المجال، ومن أكثر التحديات في هذا المجال هو العمل في مناطق نائية لساعات طويلة لأكثر من 12 ساعة يوميا".
واختتمت حديثها: "رسالتي للنساء الطموحات أن مثل هذه المجالات جديدة ومفتوحة اسعوا لها وإن شاء الله تحققن أهدافكن".