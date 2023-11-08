تراند اليوم : " العضلات راحت بدكاش تخبطني".. شاهد : ردة فعل طبيب فلسطيني تفاجأ بجثث أطفاله وأقاربه في مستشفى بغزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل الطبيب الفلسطيني إياد شقورة، بعدما استقبل جثث أطفاله ووالدته وأقاربه بين ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة.

وأظهر الفيديو الطبيب وهو يحتضن، أحد أطفاله على طاولة المشرحة في قسم الطوارئ، ويبكي، وتحدث قائلا: " راحت العضلات ، بدكاش تخبطني، الله أرحم فيك مني".

وذكر أسماء أصحاب الجثامين واحداً تلو آخر قائلا: "في هذه الضربة، فقدت والدتي زينب أبو دية، وفقدت أخوي محمود وحسين شقورة، وأختي إسراء شقورة مع ابنيها حسين ونبيل شقورة"، مضيفاً "وفقدت ابني، فلذتي كبدي عبد الرحمن (7 سنوات) وعمر (5 سنوات).